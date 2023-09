Gil Marín ha dado el ‘ok’ definitivo a Arabia Saudí: Simeone no quiere excusas y confirma el adiós

Simeone ha hablado en rueda de prensa sobre la salida de Carrasco para jugar en Arabia Saudí y ha explicado qué jugadores suplirán la ausencia del belga en la banda izquierda del Atlético de Madrid.

El conjunto colchonero se ha ejercitado en el día previo a su partido contra el Sevilla (18:30, hora española) y Yannick Carrasco no ha participado en el entrenamiento. El extremo está concretando su marcha al Al Shabab, y aunque se espera que sea oficial antes de que acaba el fin de semana, hay que recordar que el plazo de fichajes en el país asiático termina el próximo 20 de septiembre, por lo que no hay demasiada prisa en cerrar una operación que se da por cerrada. Según Fabrizio Romano, el club rojiblanco ingresará 15 millones de euros por el jugador, al que le quedaba un año de contrato.

Simeone ha explicado lo que supone para él la marcha del jugador: “Partamos primero de la persona. A Yannick lo quiero muchísimo como persona, son muchos años, vino muy chico, se fue, volvió, lo hizo muy bien, ganamos una Liga. Siempre se ha entregado al equipo en lo que necesitábamos y soy un agradecido a los chicos que nos dieron tanto y él es uno. En este momento tenía la necesidad de salir, aunque aún no es oficial. Si tiene que ser así nos juntaremos en Riad para tomar un café y darnos un abrazo porque lo quiero y nos dio muchísimo. Galán, Lino y Riquelme pueden ocupar ese lugar. A trabajar para que estos tres ocupen su lugar lo bien que lo ha hecho Carrasco”.

El entrenador argentino ha querido dejar claro cómo se ha tratado y gestionado este asunto desde dentro de la entidad: “Venimos hablando con el club de la posibilidad de que hubiera alguna salida. La salida de Carrasco está compensada y estaba pensada, se valoraba desde la pasada temporada. Vinieron Lino y Riquelme, si hace falta algo en enero se valorará estos meses, pero veo cosas que me gustan y estoy entusiasmado”.

Las opciones de Riquelme en la izquierda

El belga deja un hueco en el once titular del Atlético de Madrid que no será fácil de llenar, pero Simeone cuenta con alternativas: “Lino ya lo hizo en Portugal, Galán lo hizo en el Huesca y en el Celta en algún partido como lateral que ataca y entendemos que Riquelme lo puede hacer también. No es extraño para él, lo ha hecho en los amistosos por la derecha, ha defendido muy bien; tiene cosas para mejorar, para eso estamos los entrenadores, para eso estamos entregados a que el club mejore en competencia y para ello los jugadores deben dar el máximo. Sin duda con ellos tres tenemos gente para seguir buscando lo que se está viendo en estos partidos”.