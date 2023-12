Joan Laporta elige dos víctimas en la crisis del Barça: el Camp Nou celebrará la venta de un capitán

No están siendo los momentos más fáciles en can Barça, tras la crisis que ha pasado el equipo en este mes de diciembre, han comenzado a sonar pitos en Montjuïc, los cuales han llegado hasta las oficinas del Camp Nou, donde Joan Laporta sabe que debe comenzar a tomar decisiones, las cuales no se presentan como sencillas, pues se trata de dar salida a jugadores relevantes dentro del vestuario, pero cuyo peso en el césped se ha visto reducido en los últimos tiempos.

Un capitán y un fichaje fallido, fuera en junio

Ante esta situación, según la información ofrecida por Sport, Joan Laporta y Deco han considerado que tanto Sergi Roberto como Marcos Alonso están llamados a salir en el próximo mercado de verano, pues dada su escasa participación en los planes de Xavi, no hay razones para renovar a dos jugadores que no aportan mucho en el equipo.

Si bien, el caso está más que claro con Marcos Alonso, las cosas son un poco distintas con Roberto, cuyo amor por el club y ascendencia en el vestuario, hacen que la despedida sea especialmente dolorosa para ambas partes.

En cuanto a Marcos Alonso, su ostracismo en lo que va de temporada, demuestra que su fichaje procedente del Chelsea, nunca fue una buena idea. Pues, ha acabado jugando más de central que de lateral, mostrando, además, un rendimiento bastante deficiente por sus carencias defensivas. Es por este motivo que ambas partes coinciden en que lo mejor es separa unos caminos que no deberían haberse unido en ningún momento.

Por otro lado, como hemos dicho, el caso de Sergi Roberto duele en el corazón del culé, que, tras una vida en el club, podría aceptar una nueva propuesta a la baja para seguir en su casa. Sin embargo, falta por ver si al club le encaja de alguna manera, pues, en lo deportivo, hay pocos argumentos que justifiquen la continuidad del canterano, que, con el tiempo ha acabado muy discutido por la afición.

Así pues, en las oficinas del Camp Nou siguen trabajando en la operación salida del próximo verano, donde con la marcha Marcos Alonso prácticamente asegurada, falta acabar de cerrar el adiós de una leyenda como Sergi Roberto, que, pese a su doblete ante el Almería, sigue siendo un jugador de poca relevancia en cuanto a minutos en el equipo.