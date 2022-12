Kroos cambia y hiela la sangre a Modric y al Bernabéu: decisión dura

¿Cómo imaginar un Real Madrid en el que su entrenador, en este caso Carlo Ancelotti, no se presente en una gran cita con el binomio de binomios de la Champions League: Toni Kroos y Luka Modric? En el seno del club de Chamartín saben que es ley de vida que tarde o temprano suceda el perder su dúo mágico, sin embargo cuesta dejar ir a dos genios cuando su nivel todavía es tan excelso. Con todo, parece que es el alemán el que primero se puede bajar del carro.

Por un lado, la directiva blanca está tranquila acerca de las intenciones del germano, ya que estas, de decidir no renovar con el club -se le ofrece a él, Modric y Benzema una ampliación-, su camino es claro: dejará el fútbol. Pero, así como el croata, más mayor, prefiere extender un poco más su carrera e intentar llegar con Croacia a la Eurocopa de 2024 en Alemania, previo paso por la Final Four de la Nations League, lo que le haría estar al menos en el Madrid en la 23/24, el ex del Bayern de Múnich no piensa igual: su ambición parece menguar y sus objetivos, todos ya conseguidos, son cada vez menores.

Preguntado acerca de sus intenciones, también porque surgieron rumores acerca del interés del Manchester City, el medio dijo que “yo mismo no sé lo que pienso. Sé que me retiraré aquí, pero decidiré mi futuro en los primeros meses de 2023”. De modo que dicho y hecho, poco a poco, más con el Mundial de Qatar por medio, el alemán despeja su futuro más allá de junio y así como antes en la entidad merengue se era optimista con su continuidad, ahora hay dudas.

Kroos no lo tiene claro, la quinta Champions en su carrera (una de ellas conseguida con al Bayern, pero, además, recordemos que ya ha ganado un Mundial con Alemania, en 2014), la de la pasada campaña, le llevó al techo una vez más y esta temporada en curso puede terminar de cumplir las expectativas del germano, que simplemente ya no disfruta tanto con el fútbol de élite. No ha dicho que no a renovar porque aún se lo piensa, pero la alarma ha saltado en el Santiago Bernabéu porque a diferencia de Modric, Kroos sí parece lo suficientemente cansado como para seguir.