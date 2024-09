¡La maldición del Real Madrid es cierta! Primero CR7, Ramos y Keylor: ahora Casemiro y Varane

El Real Madrid es uno de los clubes más grandes de la historia, y ser figura en el Merengue no es tarea fácil, pero tampoco lo es despedirse del equipo. Un claro ejemplo de ello son los futbolistas que, en los últimos años, decidieron dejar el club en busca de nuevos desafíos.

En la última semana, dos que fueron campeones titulares en la final de la Champions League 2018 en Kiev sufrieron en carne propia lo que se denomina como “la maldición del Real Madrid”.

Primero fue Casemiro, quien tras una pésima actuación el domingo en Old Trafford fue señalado como uno los grandes responsables de la derrota por 3-0 ante Liverpool.

La misma suerte corre para Raphaël Varane, que tras quedar libre del United recaló al Como de la Serie A. El francés fue anunciado como un refuerzo estrella pero a poco de sumarse fue excluido de la lista de futbolista.

El 26 de mayo de 2018, el Madrid ganaba por 3-1 en Kiev ante el Liverpool y levantaba su tercera Champions League de forma consecutiva.

Esa noche, Cristiano Ronaldo anunciaba el final de su carrera en el Merengue para irse a la Juventus. Los resultados estuvieron a la vista, no volvió a disputar instancias definitivas.

Lo mismo corre para Sergio Ramos, Asensio y el mismísimo técnico de aquel equipo, Zinedine Zidane.

En medio de críticas por su rendimiento actual, Jamie Carragher, la leyenda del Liverpool, no se contuvo y le lanzó un contundente consejo: “Deja el fútbol antes de que el fútbol te deje a ti”.

El exdefensor de la Selección de Inglaterra lleva tiempo cuestionando a Casemiro. Ya en mayo de 2024, comentó: “Solo le quedan otros tres partidos al máximo nivel: los dos próximos de liga y la final de la Copa. Debería estar pensando seriamente en irse a la MLS o a Arabia Saudita. Hablo en serio. Está envej

Carragher was spot on about Casemiro last year.



No idea what ten Hag is thinking still playing him in a game like this.



pic.twitter.com/OLNbXBe3wf