Paul Pogba deja abierta la puerta de Ancelotti: última bala blanca

El culebrón del futuro de Paul Pogba continúa dando mucho que hablar en Inglaterra, tras las últimas palabras de Ralf Rangnick asegurando que no intentará hacer cambiar de opinión al centrocampista francés respecto a su decisión. El futbolista galo termina contrato a final de curso y apunta a no renovar, con el Real Madrid como su destino predilecto a pesar de las dudas que continúa suscitando su llegada en la directiva merengue. Según informa The Telegraph, la puerta del Santiago Bernabéu continúa abierta para Pogba de cara a la próxima temporada a la espera de que los blancos muevan ficha en enero a sabiendas de que el técnico alemán no pondrá impedimentos a la salida del centrocampista a final de temporada.

La clave en la operación se encuentra en las exigencias salariales del futbolista francés, dado que el Real Madrid estarían planteándose su llegada si acepta rebajarse la ficha. La Juventus por su parte es la otra gran opción junto al Paris Saint-Germain frente al conjunto blanco, con Karim Benzema y Kylian Mbappé planeando juntarse el curso que viene en el Santiago Bernabéu con su compatriota. Mino Raiola por el momento no ha dado ninguna pista sobre el futuro de mediocampista; aunque no es ningún secreto que sus deseos pasan por vestir de blanco en la 22-23.

En cuanto al apartado deportivo, Paul Pogba encajaría en la remodelación del centro del campo de Carlo Ancelotti de cara al futuro, aunque teniendo en cuenta el gran estado de forma del tridente merengue en la sala de máquinas no contaría con el papel de intocable. La renovación de Luka Modric está cada vez más cerca al continuar a un nivel excelso, por lo que el futbolista galo no sería a priori titular. Pese a ello, en Chamartín son conscientes de que se trata de una gran oportunidad de mercado a coste cero; por lo que podrían apostar por su fichaje contra sus intocables: Toni Kroos, Modric y Casemiro.

Con la salida de Paul Pogba a coste cero este verano cada vez más cerca de confirmarse, llega la última oportunidad del Real Madrid para hacerse con el centrocampista francés en un mes de enero con mucho trabajo para Florentino Pérez, con Kylian Mbappé como protagonista. Desde la directiva merengue continúan dudando respecto al papel que podría ocupar Pogba en el Santiago Bernabéu, con la renovación de Luka Modric a punto y con Carlo Ancelotti obligado a tomar una decisión sobre la operación durante las próximas semanas.