Philippe Coutinho, la Premier y el último tren para Joan Laporta

Venimos contando en Don Balón que el Barcelona se ve apurado en las próximas ventanas de fichajes por las dificultades económicas que se agravan en el seno del club, y es así porque no pueden lanzarse a conseguir fichajes importantes con la operación salida detenida en todos sus frentes. También hemos asegurado que Frenkie de Jong es la mejor baza culé en este sentido y que el club ya no se niega en redondo a venderlo, pero ni mucho menos es la única. Es más, el Barça, a diferencia de lo que ocurre con el neerlandés, ha colocado en el mercado a un crack, uno que ofrece directamente a dos clubs de la Premier League.

The Mirror cuenta que el Barça ha ofrecido directamente al Tottenham y al Newcastle a Philippe Coutinho (parece que lo del Chelsea y el Everton se ha esfumado), algo que habría hecho sin el beneplácito del jugador. En Can Barça saben que nunca recuperarán la inversión de 160 millones de euros realizada por el ex del Liverpool, pero al menos se creen capaces de lograr una buena venta en la liga inglesa para así sumar liquidez a las arcas, tanto en concepto de transferencia como en liberación de masa salarial.

Tengan en cuenta que las lesiones, las cesiones y los cambios de entrenador, incluso la ausencia de referentes en la plantilla culé -que ha dado la oportunidad a los jugadores de La Masía- no han mejorado la situación del brasileño en la entidad catalana (ha jugado 98 minutos en los últimos cinco partido de liga, quedándose sin jugar ante el Elche en LaLiga) y dado que es uno de los pocos jugadores por los que el Barça puede pedir una cierta cantidad en el mercado y siendo totalmente prescindible para Xavi, la operación Coutinho toma forma.

Ahora bien, una cosa es que el Barça haya ofrecido directamente al jugador a sendas entidades y otra muy distinta es que la operación avance, ya que para empezar cuenta con dos importantes obstáculos. El primero tiene que ver con el interés y el grado de interés de spurs y/o magpies en el futbolista, que está por ver tanto en forma como en contenido; pero es que por otro lado el futbolista ya se ha negado a salir en el pasado, lo que puede, aun teniendo el Barça un acuerdo en la Premier, entorpecer su salida. Eso sí, queda mucho para ver lejos del Barça a Coutinho, pero se están dando los primeros pasos.