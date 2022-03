Revuelo en Portugal: el Benfica ata a la joya del Shakhtar

El Benfica parece haberle ganado la batalla al resto de competidores que querían hacerse con el fichaje de Tetê. Según ha publicado ESPN, el jugador habría viajado este viernes a Portugal para hacer oficial su traspaso al conjunto de Nélson Veríssimo.

El club portugués tiene entre sus prioridades reforzar la medular y considera al brasileño como uno de los mejores jugadores en su demarcación. Por ello, habrían insistido en la incorporación del centrocampista, logrando finalmente que este se desplazase hasta Portugal para sellar el acuerdo.

A la espera de conocer más información sobre el traspaso, ESPN asegura que el conjunto ucraniano quería obtener al menos 50 millones de euros con el fichaje. En esta operación juega un papel muy importante la decisión tomada por la FIFA, en la que determinaba la suspensión de todos los contratos de futbolistas extranjeros de la Liga Rusa y Ucrania hasta el 30 de junio, permitiéndoles que pudiesen firmar por otros clubes.

Un plan para salir de Ucrania

De este modo, el futbolista habría encontrado en Portugal una vía de escape para la situación que hay en Ucrania. Hay que recordar que los jugadores del Shaktar Donestk y del Dinamo de Kiev solicitaron ayuda al gobierno para poder salir del país y reclamaron una solución a través de las redes sociales y de los medios de comunicación. Mediante estas vías aseguraron que la situación era "desesperada" y pidieron que se divulgase un video (hasta que llegase al Gobierno) en el que denunciaban que "las fronteras están cerradas, los bancos, no hay combustible, no habrá comida, no habrá dinero. Estamos reunidos esperando un plan para salir de Ucrania”, expresaron los futbolistas en nombre de todos los integrantes de los dos equipos.

Así, a pesar de los impedimentos de la guerra que a día de hoy siguen azotando a Ucrania, el Benfica podría habría logrado llegar a un pacto con el Shakhtar anticipándose al Atalanta, el Bayern de Munich y el Mónaco (otros de los clubes que, según ESPN, se habrían interesado por el centrocampista), y el joven deportista podría haber encontrado el modo de escapar del conflicto bélico.