Solución exprés a la crisis con Lewandowski: Xavi lo mandará al banquillo por un fichaje top de Deco

Los problemas de Robert Lewandowski están siendo una sangría para el Barça. El goleador polaco no ha sido él mismo en ningún momento de esta primera mitad de temporada, donde los culés han echado mucho de menos la presencia de un goleador voraz como se esperaba que fuera un Lewandowski que ha acabado desquiciándose a él mismo y al resto del equipo con fallos grotescos impropios de uno de los mejores delanteros de todos los tiempos. Ante esta situación, todo apunta a que en enero habrá un cambio importante con la llegada de la que se espera que sea la estrella del futuro en can Barça, Vitor Roque.

Deco y Xavi se amparan en el éxito del ‘Tigrinho’

El ex del Athletico Paranaense llegará a la ciudad condal con una misión muy complicada y que, en condiciones normales, no debería afrontar. Y es que, con la falta de gol del equipo, el brasileño está llamado a ser la pieza que haga encajarlo todo y se convierta en el ariete referencia del equipo, por delante de un Robert Lewandowski que podría ya haber perdido el favor, tanto de la afición como de un Xavi que, tras el empate en Valencia, no dudo en señalar la falta de puntería como una causa básica de los malos resultados.

Ante esta situación, Deco ha sido capaz de anticipar la llegada de Vitor Roque a este mes de enero para dar a Xavi una nueva solución para una delantera que tiene la pólvora más que mojada.

Por su parte, Roque llega en una línea totalmente opuesta a la de Lewandowski. Y es que ambos jugadores viven en mundos muy distintos. Pues, mientras el brasileño llega a Barcelona con todo un futuro por delante y en plenitud física, el polaco está ya de vuelta y sus mejores partidos ya hace tiempo que se retransmitieron en Alemania, pues en su paso por el Barça, la realidad es que Lewy dista mucho de ser aquel jugador que convirtió en hábito el hecho de sumar 50 goles cada temporada.

Así pues, con la inminente llegada de Vitor Roque a can Barça, a Xavi se le abre una nueva esperanza de cara a dar un cambio radical al equipo con un jugador que podría aportar una velocidad extra y ese punto de frescura que tanto necesita el ataque blaugrana.