Sorpresa mayúscula en LaLiga: Simeone no era el elegido para el Atleti

No suele prodigarse mucho ante los medios pero cada vez que lo hace, las palabras de Miguel Ángel Gil Marín no pasan desapercibidas. Esta vez, el consejero delegado del club ha hecho balance de su trayectoria para el medio ‘Sonora’, hablando desde sus inicios hasta el momento actual que vive al frente del equipo rojiblanco. En medio de todo, una gran variedad de anécdotas y curiosidades entre las que llama la atención la historia de cómo Simeone termina recalando en el Atleti como entrenador. Algo que muchos desconocían, y que a más de uno va a sorprender si le dicen que estuvo muy cerca de no llegar a producirse.

“Yo tenía cerrada la contratación de Luis Enrique para entrenar al Atlético de Madrid, que siempre me dijo que lo haría encantado, pero tenía un compromiso con la Roma”, sorprendió el CEO del Atleti sobre quien empezaría al frente del banquillo colchonero allá por la temporada 11/12. Una campaña que comenzaría con Gregorio Manzano como entrenador, y que terminaría con Simeone incorporándose definitivamente al equipo a mitad del curso ante los malos resultados cosechados en la primera vuelta.

“Buscaba una persona con mucho carisma y con una capacidad de liderar importante. Y yo lo que pensaba es si somos capaces de implantar eso aquí, pues yo creo que va a poder funcionar. Nunca pensé que podía tener la década de éxito que ha tenido cuando yo cierro con Diego”, comentó Gil Marín. Una contratación que desde entonces no ha hecho más que proporcionar beneficios a nivel deportivo e institucional, pues el Cholo siempre recuerda que con él, siempre se logró el objetivo que le marcó Miguel Ángel de mínimo entrar cada año en Champions.

Una curiosa historia que ahora a más de uno le hace pensar sobre qué hubiera sido del Atlético si no hubiera venido Simeone. Seguramente, a muchos otros les hubiera encantado que Luis Enrique hubiera entrenado al equipo, pues todo lo que demostró posteriormente en el Barcelona y en la Selección habla maravillas de él. Pero lo que está claro es que dentro de Gil Marín, no puede ser mayor la satisfacción de contar, finalmente, con el hombre que cambió la historia del Atleti, el Cholo Simeone.