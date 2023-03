Tras Ronaldinho, Luis Suárez y Messi, Laporta mete al Barça en un terremoto: más lágrimas y duras

Ansu Fati es ya un gran problema en el Barça, lo es por la situación deportiva del jugador, cuyo eco ha ido ganando decibelios de manos de su padre, y por la situación económica del club, que obliga a ventas. El Barça no lo dice oficialmente, pero la opción de venderlo está sobre la mesa por multitud de motivos y todos ellos vuelven a señalar de una u otra forma a Laporta y al Barça, como ocurrió con Ronaldinho, Luis Suárez y Leo Messi.

Salida por la puerta de atrás

Parece mentira, pero estos tres jugadores legendarios en la historia del Barça, posiblemente los dos mejores, no sabríamos poner el orden en cuanto a calidad pura, y el charrúa salieron de mal forma del club de sus vidas y lo de Ansu Fati, que era la gran promesa de la cantera culé y al que Xavi Hernández no da oportunidades, para enfado de su padre, va por el mismo camino si nos ceñimos a los síntomas y circunstancias que lo rodean en can Barça.

De ambos aspectos podemos tomar como medida las palabras del padre del joven jugador y sacar conclusiones. Hay varias, pero la fundamental es que no están contentos con el rol que Xavi ha dado al jugador y su descontento puede desembocar en salida. Afirma el progenitor del jugador de La Masia que su hijo quiere jugar en el Barcelona y que Mateu Alemany y Jordi Cruyff le han dicho que el 10 “es patrimonio del club y que ellos quieren a Ansu”. Pero aquí hay más componentes que juegan en contra de la estabilidad entre el Barça y el jugador.

Economía

Los rangos salariales del Barça y la falta de ingresos, unido a la necesidad de vender y hacer hueco en la plantilla para poder fichar, hacen que jugadores que cuentan menos, como el mismo Ansu o Ferran Torres, sean potenciales ventas millonarias (se intentaría que así sean) y que sufraguen posibilidades de mercado. El Barça no puede incorporar jugadores mientras no desaloje piezas de la plantilla y para fichar necesita ingresar, siendo Ansu uno de los grandes argumentos en el mercado. El resto se cuenta solo y el 10, ahora mismo, está en un momento crítico, como el que vivieron Ronaldinho, Luis Suárez y Leo Messi.

Los aficionados del Barça esperan no repetir la imagen de Messi desconsolado despidiéndose del club con el joven Ansu; no tan pronto.