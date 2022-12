Xavi da el visto bueno al reemplazo de Piqué; central con mucho futuro

Como se suele decir, el que avisa no es traidor y si de algo puede alardear Gerard Piqué en su salida del FC Barcelona es de haber avisado y no una, sino en varias ocasiones durante el pasado, cuando el central catalán afirmó que en el momento en el que no fuera importante en el equipo, daría un paso al costado. Dicho y hecho, el pasado 4 de noviembre, Piqué soltó la bomba por sorpresa y anunció que se retiraba del fútbol.

Sin embargo, y a pesar de que, como comentamos, el exjugador ya había avisado en múltiples ocasiones en el pasado, su salida dejó un hueco en la planificación deportiva del FC Barcelona. Desde entonces, han sido varios los nombres que han aparecido para suplir a Gerard Piqué, como por ejemplo Jorge Cuenca que, como os contamos en Don Balón, estaba en la agenda culé. Sin embargo, de acuerdo con la información de Mundo Deportivo, ante la dificultad de acometer cualquier operación en el mercado invernal, Xavi Hernández ha optado finalmente por suplir la baja de Piqué con Chadi Riad, central del Barça Atlètic de tan solo 19 años de edad.

Así las cosas, el entrenador egarense podrá contar con un quinto central de garantías en la plantilla y el club azulgrana se ahorrará tener que afrontar una operación que, por pequeña que sea, podría complicar las cuentas económicas del Barça. Además, la inclusión de Chadi Riad en la primera plantilla también son grandes noticias para el propio futbolista, ya que, después de haber estado entrenado por Rafa Márquez en el filial culé, tendrá la oportunidad de seguir creciendo, ejercitándose en el día a día con jugadores de más nivel. Un hecho que, desde luego, ayudará en su progresión futbolística.

Por lo que respecta al perfil que Xavi añadirá a su plantilla con el refuerzo de Chadi Riad, el central marroquí destaca por ser un defensor zurdo que se caracteriza principalmente por su contundencia al cruce y por su enorme poderío físico. En este sentido, es todo un portento físico y sabe utilizar a las mil maravillas su cuerpo dentro del terreno de juego. Además, con el balón en los pies es un futbolista que tiene mucha tranquilidad y buen visión del juego, si bien es una característica en la que todavía tiene mucho margen de mejora.