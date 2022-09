Arteta supera a Guardiola y ahora señala al banquillo del United

Mikel Arteta ha ganado el premio al mejor entrenador de la Premier League del mes de agosto superando a entrenador como Pep Guardiola, Jürgen Klopp o Graham Potter. El pleno de victorias que el Arsenal ha logrado en agosto, logrando 15 puntos de 15 posibles y venciendo a rivales como el Crystal Palace, Leicester City, Bournemouth, Fulham y Aston Villa han tenido como premio el reconocimiento de la liga inglesa al mejor técnico del mes pasado a su entrenador, Mikel Arteta.

Ahora, el objetivo de Mikel Arteta es volver a repetir galardón, aunque, para eso tendrá que volver a superar al resto de competidores en los banquillos de la Premier League, y no es una tarea nada sencilla, sobre todo por parte del Manchester United. La racha del equipo de ten Hag no parece tener fin, ya son 4 los partidos consecutivos que ha ganado y es más, el último de ellos, el primero del mes de septiembre ha sido en Old Trafford y ha ganado precisamente al Arsenal de Mikel Arteta por 3-1.

Parece que Ten Hag ha conseguido acertar con la tecla que hace que la máquina del Manchester United funcione. McTominay y Eriksen dominan el centro del campo y le han ganado el puesto a Casemiro, arriba CR7 se ha quedado sin espacio ante la llegada de Antony y el gran estado de forma de Jadon Sancho y Rashford. En la defensa, Lisandro Martínez ha demostrado que los 56 millones de euros que pagaron por él han sido una gran inversión, y atrás De Gea, como siempre, está a un gran nivel. Por la racha que llevan son claramente el rival a batir.

Pero Ten Hag no es el único que buscará este premio. Pep Guardiola parece que por fin ha conseguido adaptar el juego del Manchester City a Erling Haaland y viceversa, el noruego se ha conseguido entender la manera de ver el fútbol del técnico catalán, y de hecho, el ex del Borussia Dortmund ha sido seleccionado mejor jugador del mes de agosto de la Premier League, ahora, el delantero buscará repetir trofeo y además ayudar a su entrenador a conseguir el suyo.

Otro gran aspirante a conseguir este premio en septiembre es Graham Potter, su llegada al Chelsea está llena incertidumbre, pero sus grandes años en el Brighton & Albion le abalan. Si comienza con una victoria, podría dar la gran sorpresa.