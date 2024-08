Cambio radical en el futuro de Hummels; del no al Bologna a una nueva ventana: la Premier se postula

Decir adiós no es fácil para nadie, Mats Hummels sabe bien la sensación que genera haber dejado Borussia Dortmund después de todos los momentos compartidos. El Signal Iduna Park se despidió de un capitán de mil batallas que no pudo levantar la ansiada Champions League tras caer ante Real Madrid. Pero a sus 35 años, el ex internacional con Alemania busca un nuevo paso en su carrera para consolidarla aún más. Se habló de la Serie A y una propuesta por parte del Bologna, pero todo parece haber cambiado radicalmente.

La Premier League recientemente se ha involucrado para contar con el experimentado defensor. Hummels nunca ha ido a nueva liga que no sea la Bundesliga, pero eso está próximo a cambiar si todo se inclina por el lado correcto. El primer pretendiente del ex Dortmund es el Brighton, cuadro que se ha caracterizado por dar batalla a los líderes del campeonato y que ahora quiere a alguien de las características del germano, no obstante, el West Ham United le quiere arruinar la fiesta e intervenir para ofrecerle lo que pide.

No a la Serie A

Las últimas semanas Mats Hummels ha sido relacionado con la Serie A, precisamente con el Bologna que perdió al defensor Riccardo Calafiori, quien puso rumbo al Arsenal. Sin embargo, la información de TuttoMercato es que el ex Bayern Múnich rechazó la oferta y por ende, queda descartado su arribo a Italia, lo cual abriría una ventana para que la Premier League sea su lugar ideal.

🚨🔵 Excl | Brighton, seriously considering to sign #Mats Hummels as a free agent ✔️



There was a phone call between coach Fabian Hürzeler and Hummels in the last days. About Brighton‘s project, Hummel‘s ambition and more.



Brighton, very open to sign Hummels as an experienced… pic.twitter.com/ZYwIbGdHmO — Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 6, 2024

Brighton sigue sus pasos

Tras el descarte de la Serie A, el periodista de Sky Sports, Florian Plettenberg, aseguró a través de su red social de ‘X’ sostuvo que el ‘’Brighton está considerando seriamente fichar a Mats Hummels como agente libre’’. También apunta que ‘’en los últimos días, el entrenador Fabian Hürzeler y Hummels han hablado por teléfono sobre el proyecto del Brighton, la ambición de Hummels y mucho más’’. Además, agregó que el central ‘’aún no ha tomado una decisión final sobre si continuar o terminar su carrera’’.

🚨⚒️ West Ham are also monitoring the situation of Mats #Hummels! #WHUFC considering to bring in one more experienced central defender this window. Hummels is on their list.



A late attempt from West Ham is not excluded. Instead, Bologna have withdrawn their offer for Hummels… pic.twitter.com/3zJOG0xk4G — Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 6, 2024

West Ham se suma a la puja

Todo parece indicar que la Premier League es el campeonato que Hummels tiene en mente. Y tras la información del Brighton como principal pretendiente, el mismo periodista confirmó que ‘’el West Ham también está siguiendo la situación de Mats’’. Plettenberg sostiene que ‘’West Ham está considerando traer un defensa de experiencia para esta ventana y Hummels está en la lista’’. Finalmente, cerró diciendo que ‘’West Ham no descarta un intento tardío’’, esto, después de que Bologna se retirara de la oferta.