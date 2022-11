CR7 traicionado: Aubameyang y Sterling le esperan en el Chelsea

Era una de las entrevistas más esperadas. Tras un verano muy movido en el que se especuló en multitud de ocasiones sobre una posible salida de Cristiano Ronaldo del Manchester United porque el portugués pidió salir, por fin conocemos la verdad. La estrella de los diablos rojos ya advirtió de que llegado el momento contaría toda la verdad, y así ha sido. Ha esperado al parón de selecciones, pero no ha defraudado. Ha sido tan solo un adelanto de una entrevista realizada por el diario The Sun que saldrá a la luz íntegra el próximo miércoles, pero el ex de la Juventus y Real Madrid nos ha dejado frases como estas y que sin duda alguna supondrá un antes y después en su futuro en Old Trafford, siendo el Chelsea el mejor colocado para llevárselo en enero.

“Me han traicionado. Sentí que algunas personas no me querían aquí y tampoco el año pasado. El United trató de sacarme a la fuerza. No solo el entrenador, sino también el entorno del club. No respeto a Erik Ten Hag. Como dijo Picasso, hay que destruirlo para reconstruirlo... Y si empiezan conmigo, para mí, no es un problema”, comenta Cristiano Ronaldo.

Traicionado, apartado, le han querido sacar del Manchester United, no respeta a Ten Hag… Muchos avances de una entrevista que apunta a que será uno de sus últimos actos como diablo rojo. Su salida parece inevitable y el Chelsea es uno de los equipos más interesados en contratarle. Todd Boehly siempre ha mostrado su interés por contratar al portugués y, a pesar de lo que sucedió en verano con Thomas Tuchel, Graham Potter no vería con malos ojos su llegada a Stamford Bridge. Si esto se produjese, Aubameyang y Sterling podrían formar un tridente temible en la Premier League, aunque no es el único equipo interesado.

El Sporting de Portugal también quiere contratar a CR7, es más, el jugador del Manchester United se acaba de comprar en Lisboa la villa más grande del país, pero su sueño siempre ha sido seguir disputando la Champions League, por eso la opción del Chelsea es la más viable. Si ambos quieren, no tardarán en llegar a un acuerdo. Aubameyang y Sterling ya le esperan en Stamford Bridge.

Wayne Rooney y Rangnick criticados

En el corto avance publicado por The Sun, también puede verse como Cristiano Ronaldo dedica unas palabras a su exentrandor Ralf Rangnick y a Wayne Rooney, sobre el alemán dice que: “Si ni siquiera eres entrenador, ¿cómo vas a ser el jefe del Manchester United? Nunca había oído hablar de él”. Y sobre Wayne Rooney: “no entiendo por qué me critica, quizás porque el terminó su carrera y yo todavía sigo jugando al máximo nivel”.