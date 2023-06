El expolio de Emery, masivo: Pau Torres y el fijo de Luis Enrique y De la Fuente que quería el Barça

Dos de las piezas que más utilizó en España Luis Enrique fueron la pareja formada por Pau Torres y Aymeric Laporte, precisamente los dos objetivos que tiene en mente Unai Emery para su Aston Villa según informa 90 min. Los villanos, clasificados para Europa por delante de equipos notables de la Premier League como el Tottenham o el Chelsea, esperan hacer una fuerte apuesta, siendo los dos jugadores de la Selección Española de Fútbol ejes centrales en su política de fichajes.

Una renovación encallada, vía libre para Inglaterra

Si ya de por sí fue traumático para el Villarreal perder a Unai Emery a manos del Aston Villa cuando más alto apuntaba el equipo de la Plana Baja en LaLiga y la Champions League, el proyecto del Submarino Amarillo ahora ve como el que fuera su entrenador les quiere arrebatar al hijo pródigo, como es Torres, en el que puede ser un golpe demoledor en la entidad inquilina de La Cerámica. Pero es que esto es factible desde que el jugador no renueva y, por tanto, mira abiertamente a Inglaterra, donde puede dar un salto económico importante, que es justo lo que le ocurrió a Emery.

Pero ahí no queda la cosa para el entrenador español, ya que también desea pescar al central del Manchester City de Pep Guardiola, ahora que Laporte, convocado por Luis de la Fuente para la Final Four de la Nations League, ha dejado de ser un hombre de confianza para el míster de Sampedor. Prueba de ello la encontramos en que el futbolista hipano-galo no ha sido de la partida en instante peliagudos de esta brillante campaña de los skyblue, optando Guardiola en la mayoría de los casos por Nathan Aké y Manuel Akanji en el perfil izquierdo, además de John Stones y Ruben Dias. Dicho lo cual, Laporte, que sonó fuertemente para un Barça que no puede pagarlo, ya ha manifestado a los citizens que espera que acepten ofertas por él en el próximo mercado de fichajes veraniego, siendo los villanos un rotundo candidato a llevarse al central zurdo.

Con tasaciones que van de los 45 millones del jugador del Villarreal, a los 30 kilos en que está cifrado el precio de Laporte, ambos según Transfermarkt, el Villa debería hacer una oferta conjunta de no menos de 70 millones de euros para llevarse a una pareja de centrales del máximo crédito y de marcado acento español.