El United encuentra al sucesor de CR7: el argentino dice sí a Ten Hag

Cristiano Ronaldo ha vuelto a revolucionar toda la actualidad del Manchester United. Cuando las aguas parecían calmadas tras aquella sanción que el club le impuso por marcharse antes de tiempo al túnel de vestuarios durante el partido del Tottenham, CR7 volvió a ser titular y no ha sido hasta este fin de semana cuando ha vuelto a no entrar en los planes de Ten Hag. Coincidencia o no, días después The Sun ha publicado un adelanto de una entrevista donde el portugués acusa a los diablos rojos de traición y de no respetar a su entrenador. La bomba ha estallado, pero no todo son malas noticias en Old Trafford, una nueva estrella está naciendo a las órdenes del técnico neerlandés y el conjunto inglés quiere cerrar cuanto antes su renovación, halamos de Alejandro Garnacho.

Tal y como ha informado el prestigioso periodista y experto en fichajes, Fabrizio Romano, el Manchester United está encantado con el joven extremo argentino y la intención del conjunto inglés es firmar un nuevo contrato hasta junio de 2027. Alejandro Garnacho ha encontrado su mejor versión a las órdenes de Ten Hag, el técnico neerlandés, a diferencia de lo que ocurre con Cristiano Ronaldo, le ha dado su total y completa confianza, y este le ha correspondido de la forma que se merece, en forma de goles y asistencias.

La última gran actuación de Alejandro Garnacho ha sido este mismo fin de semana. El argentino saltó al campo en el minuto 72, cuando el partido iba 1-1 ante el Fulham, para sustituir a Martial y suyo fue el gol, en el minuto 93, que le dio la victoria al Manchester United. En el club están encantados con él.

Se ha ganado su derecho a un nuevo contrato, ha luchado para hacerse un hueco entre tanta estrella. Jadon Sancho, Antony, Rashford, Cristiano Ronaldo, Martial… Muchos millones y muchos goles que le hacían muy difícil poder contar con minutos en el equipo de Ten Hag, pero el neerlandés le ha ido dando confianza poco a poco. Ante el Sheriff le dio la titularidad, demostró todo su fútbol y fue de los mejores del Manchester United. Desde entonces ha metido dos goles y dado tres asistencias, y ha ido derribando todos los obstáculos uno a uno hasta que, a día de hoy, es uno de los fijos en los planes del ex del Ajax.

Alejandro Garnacho tiene un gran futuro por delante, el Manchester United lo sabe y ya trabajan en un nuevo contrato. El argentino quiere triunfar como red devil, y es cuestión de tiempo que ambas partes lleguen a un acuerdo y oficialicen una nueva vinculación que se prevé que sea hasta 2027.