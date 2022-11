Ten Hag sentencia a Maguire: salida del United por menos de 80M

Harry Maguire fichó por el Manchester United en el verano de 2019 a cambio de 80 millones de euros y gracias a ello se convirtió en el defensa más caro de la historia. Las expectativas respecto al ex del Leicester City eran muy altas, y tras un primer año rindiendo a un buen nivel, rápidamente comenzó a pegar un bajón. Tras dos años cometiendo errores graves que han supuesto la pérdida de muchos puntos para los red devils, se esperaba que Ten Hag pudiese recuperar su mejor versión, pero no ha sido así, y ahora, tras unos meses entrenándole, el extécnico del Ajax ha decidido ponerle a la venta.

Tal y como publica The Guardian, Ten Hag habría colgado el cartel de transferible a Harry Maguire. El central, con contrato hasta junio de 2026, ha perdido la titularidad este año con el neerlandés, siendo Lisandro Martínez, Varane e incluso Lindelof las primeras opciones del ex del Ajax y considera que lo mejor para el equipo es que el ex del Leicester City abandone el verano que viene Old Trafford.

Como se ha dicho, Harry Maguire llegó al Manchester United a cambio de 80 millones de euros, lo que le convirtió en el defensa más caro de la historia, pero en el conjunto inglés no esperan obtener esa cantidad el próximo verano, aceptarán cifras por debajo de dicho montante y más teniendo en cuenta que su actual valor de mercado es de 30 millones de euros, según Transfermarkt.

Harry Maguire espera poder dar la vuelta a la situación en los próximos meses, es cierto que ha cometido muchos errores que le han puesto en el punto de mira de gran parte de las críticas por el bajo rendimiento del equipo en los años anteriores, pero aún así Gareth Southgate sigue confiando en él y no ha dudado en el convocarle para el Mundial de Qatar. Considera que los jóvenes no han hecho méritos suficientes para superar a los mayores y que, por lo tanto, el central del Manchester United se merece estar en Doha.

Harry Maguire tendrá una gran oportunidad en Qatar para reivindicarse e intentar convencer a Ten Hag, pero, si no lo consigue, por lo menos podrá incrementar su valor de mercado, ayudar al Manchester United a recuperar gran parte de la inversión que hicieron hace tres años por él, y, además, ganarse la confianza de los grandes clubes europeos. Veremos qué sucede con el central inglés, pero de momento, tiene colgado el cartel de transferible.