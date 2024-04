Es el ‘9’ que deja atrás a Haaland y Harry Kane: enamora a Klopp, pero podría ser el sucesor de CR7

El Manchester United sigue en busca de un delantero centro capaz de dar la vuelta a la inestable situación del conjunto mancuniano. Después del terremoto con Cristiano Ronaldo, en Old Trafford no han dejado de buscar ese goleador que los devuelva a la cima del fútbol europeo, lugar que hace años que no ocupan los red devils. Es por esto que, después de ver que Hojlund necesitará tiempo para llegar a ser el crack que promete ser, se han fijado en Viktor Gyökeres, el delantero de moda en Europa.

Según la información ofrecida por HITC, el delantero sueco ha entrado en la lista de futuribles para la posición de delantero centro del Manchester United, puesto que, desde que Cristiano Ronaldo dejó el club de malas maneras, no ha tenido un dueño de alto nivel. Siendo Gyökeres el elegido para recuperar el gol que nadie tiene en la delantera del United.

Cifras de videojuego que ni Haaland ni Kane igualan

La realidad es que no hay nadie en el mundo que sea capaz de aportar tantos goles y asistencias como el delantero de Sporting de Portugal. Pues, en lo que va de temporada, ha sido capaz de sumar 36 goles y 16 asistencias entre todas las copeticiones, unas cifras que ni Erling Haaland (31 goles y 6 asistencias) ni Harry Kane (39 goles y 12 asistencias) son capaces de igualar. Convirtiendo así, a Gyökeres, en una de las grandes joyas de este próximo mercado de verano, donde se espera que no le falten pretendientes.

Entre los interesados, se encuentra el Liverpool, que, con el adiós de Jürgen Klopp, está decidido a dar un golpe en el mercado para llevarse al sueco. En este sentido, según el citado medio, el interés de los de Anfield en Amorim, actual entrenador del Sporting, podría decantar a Gyökeres hacia Merseyside en lugar de Mánchester.

Así pues, en Old Trafford ya han elegido el goleador llamado a ocupar el hueco que Cristiano Ronaldo dejó hace temporada y media y que, hasta ahora, nadie ha sido capaz de ocupar en el conjunto entrenado por Erik Ten Hag.