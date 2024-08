Estuvo cerca de alzar la Champions; un club de la Premier lo despidió: USA lo llamó para ser el DT

La hora llegó en el continente europeo con el reinicio del fútbol en las ligas más importantes del mundo con la Premier League como una de las protagonistas tras el juego de la Community Shield entre Manchester City y Manchester United. El Arsenal, Liverpool y Chelsea deberán esperar su turno, y este último, ya sin Mauricio Pochettino en el banco aspira a cambiar para mejor. El mencionado entrenador también por su lado, que luego de dejar el banco del cuadro londinense, su futuro quedó en el aire tras pasar por varios equipos importados, así como el Tottenham Hotspur o el Paris Saint-Germain.

Para el experimentado estratega los retos no son fáciles de asumir por la dura competencia que hay al frente, y por más que el sudamericano haya estado cerca hasta de levantar la Champions, un nuevo reto podría haber tocado su puerta. Ahora, tras dejar Stamford Bridge, las últimas informaciones apuntan que el gaucho de 52 años está en la mira de nada más que de una selección de fútbol. Para ser más exacto, la de Estados Unidos, que quiere contar con los servicios del coach, que además nunca ha tenido la responsabilidad de conducir un combinado nacional.

Fue una temporada plagada de enseñanzas y responsabilidades que difícilmente el equipo reflejó en el campo por más que lo intentó. La historia entre Pochettino y Chelsea llegó a su fin luego de que el argentino asumiera la prueba en julio de 2023, que terminó con 51 partidos disputados, 27 victorias, 10 empates y 14 derrotas. La directiva no vio progreso alguno y no le renovó el contrato al DT.

Former Tottenham and Chelsea head coach Mauricio Pochettino is a top target for the U.S. men’s national team opening, sources tell @PaulTenorio.



Pochettino is seen by some as the favorite in the pool, and U.S. Soccer is engaged in conversations with his camp.