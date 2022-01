Florentino reabre el caso Alaba: PSG, Nagelsmann y Allegri, en contra

Un deja vu, eso es justo lo que parece el asunto que se traen entre manos el Real Madrid y Florentino Pérez con Antonio Rüdiger, defensa central del vigente campeón de Europa, el Chelsea. Todo parecía hecho con el defensa alemán y ahora, justo cuando arranca el mercado de fichajes invernal, que no será el momento de la partida de Londres del zaguero pero sí el instante que le permite negociar con quien quiera, aparecen otros pretendientes dispuestos a quitarle su premio al mandatario merengue.

¿O acaso no sienten, especialmente los seguidores del club de Chamartín, que esta historia se parece demasiado a la vivida la temporada pasada con David Alaba? Evidentemente así es y en ella, cabe recordar, el Madrid y el gestor blanco salieron vencedores. Cuenta el club de Concha Espina en estos asuntos con una inestimable ayuda, amén de la habilidad negociadora de Florentino: su escudo, que en el fútbol y su mitología pesa mucho.

Es más, ahora mismo el defensa alemán tiene sobre su mente un deseo que ha convertido en anhelo, vestirse de blanco. Es como un elemento recurrente en la carrera de todo crack, que siente que no está completo, que no ha llegado a la cima si no se viste con el escudo del club del Santiago Bernabéu. Ahora bien, en tiempos modernos hay que tener en cuenta el factor que sí puede borrar la nostalgia: el dinero. Y es ahí donde Mauricio Pochettino, Julian Nagelsmann y Massimilliano Allegri quieren salir vencedores.

Quien más sencillo y a la vez costoso lo tiene en este asunto es el PSG, que sabe que la Ligue 1 es un hándicap en contra con los grandes cracks mundiales, por aquello de que la francesa es una liga considerada de segundo nivel, por lo que es necesario que la puja gala sea más alta, algo que no les preocupa, por otro lado. Por su parte el Bayern y la Juve solo pueden tentar al Rüdiger por delante del Madrid con sus proyectos y sus respectivos campeonatos, dos históricos. Con todo y más, y esto sí nos sabe exactamente igual que lo que ocurrió con Alaba, el Madrid lleva ventaja a sus tres contrincantes y Rüdiger no es de los que cambia de opinión…