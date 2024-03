Indiscutible para Luis Enrique, compañero de Cristiano Ronaldo y ambicioso objetivo del Chelsea

La temporada del PSG está dejando disparidad de sensaciones, pero la situación actual proyecto es realmente ilusionante de cara a poder conquistar varios títulos importantes como o el título liguero y la Champions League.

Eso sí, independientemente de lo que suceda próximamente, el futuro de Kylian Mbappé, la gran estrella de la plantilla dirigida por Luis Enrique, ya está escrito y, para más inri, hay otros futbolistas de peso en el vestuario que tambien podrían seguir los pasos del francés fuera del Parque de los Príncipes, como es el caso de Vitinha, quien será una de las armas de la selección portuguesa en la próxima Eurocopa junto a Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes o Bernardo Silva.

La temporada futbolística es una maratón de 42 km y a mediados de marzo (km 32) empieza un 1er gran sprint. Los entrenadores experimentados con buenas plantillas hacen rotaciones y dosifican:

Vitinha (psg): 2480 min

Gundogan: 3195

Marquinhos: 2107

Araujo: 2427

Ugarte: 2004… — Marçal Lorente (@Marsallorente) March 12, 2024

Discutido como el que más en su primera temporada en el equipo, la 22/23, ya que Galtier no supo exprimir todo el potencial del centrocampista, gracias a Luis Enrique se ha convertido en uno de los mejores organizadores del planeta, tanto que el Chelsea no ha dudado en situar a Vitinha como su prioridad para fortalecer la medular del equipo, algo que resulta muy sorprendente. No olvidemos que desde Stamford Bridge han salido en poco más de un año la friolera de 270 millones para costear los fichajes de Enzo Fernández y Moisés Caicedo, dos centrocampistas, y de ahí que el interés Vitinha resulte muy llamativo.

Ni mucho menos el interés en contratar al futbolista viene dado por la predisposición a deshacerse del argentino o el ecuatoriano, pero en Londres están muy convencidos de realizar una ofensiva para recibir luz verde por parte de un Nasser Al-Khelaïfi que, a sabiendas de la importancia que tiene Vitinha en el esquema de Luis Enrique, se mostrará muy exigente económicamente para aceptar la operación.

Hay que decir aquí, sobre el papel, la importancia del jugador en el proyecto de Lucho se saldaría con un contundente “no” por parte de PSG, pero hay que comentar aquí que el club está vigilando a Joshua Kimmich y, si Al-Khelaïfi logra convencer al alemán, Vitinha perdería su rol privilegiado en la capital gala.