Klopp reacciona virulentamente: 175 kilos en enero ¿por Bellingham?

Las críticas por los resultados del Liverpool -donde se han incluido, como os hemos venido destacando en Don Balón, desde las labores de Jürgen Klopp, la gestión de los dueños en materia de fichajes, Darwin Núñez y hasta la venta de Sadio Mané- han sido y están siendo intensas, por ello desde la entidad, que ven como la temporada se les puede ir, especialmente en la Premier League, esperan hacer una gran inversión en enero.

El mercado de fichajes invernal ha dejado a varios clubs con ganas de más. United, Chelsea o Barcelona son esas entidades que han gastado ingentemente durante el estío, mientras que el mismo conjunto inglés o equipos como el Real Madrid y el Paris Saint-Germain aún tienen margen de mejora en sus plantillas y sobre todo capacidad para hacer frente a fichajes galácticos, como demuestran sus cuentas.

En el caso del Liverpool el objetivo es claro, superar antes de tiempo al equipo blanco y a Chelsea o United en la carrera por hacerse con Jude Bellingham, que podría ser el gran fichaje que esté dispuesto a afrontar el Liverpool en esta próxima ventana de transferencias invernal. Desde la entidad de Anfield se saca pecho de los activos por valor de £160,7 millones del club, unos 185 millones de euros, como resalta Football Insider.

Es más, sobre la distribución de derechos televisivos, el Liverpool es el club con más ventajas del mundo si excluimos al Manchester City (153), con unas ganancias de 152 millones de libras esterlinas, unos 174 millones de euros, como afirma el citado mass media británico, por lo que no sería descabellado que si el barco deportivo red no se endereza, y aun haciéndolo, Jürgen Klopp de su OK a la mayor apuesta en la historia del club en un mercado de fichajes, que llegaría en invierno y con Bellingham en el punto de mira. Ni que decir tiene que ver sacar la cabeza de esta forma tan virulenta al equipo inglés genera mucho respeto y desconfianza en el resto de grandes de Europa: el seis veces campeón de Europa es tentador por proyecto e historia para cualquier jugador.

El acercamiento al centrocampista inglés del Borussia Dortmund parece que, hasta el momento, se salda con un empate técnico entre todos los contendientes, pero ninguno de ellos planeaba movimiento alguno antes de junio de 2023, siendo ahora el Liverpool quien pasa al ataque.