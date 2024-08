Llegó para ser el nuevo Iniesta; las lesiones no lo dejaron en paz: Manchester United da luz verde

El Fútbol Club Barcelona está a poco de anunciar oficialmente el fichaje de Dani Olmo después de semanas de negociación entre Deco y los agentes del español. El campeón de la Eurocopa ya espera la firma, mientras que la interna del club catalán sigue insistiendo por las llegadas de Nico Williams y Joao Cancelo. Aún sin luz verde por parte de ambos y sin llegar a un acuerdo, el conjunto culé ha sido señalado desde Inglaterra por uno de sus jugadores más prometedores. Se trata de Frenkie de Jong, a quien Manchester United vuelve a ver con buenos ojos para integrarlo en su plantel.

El polifuncional mediocampista de los Países Bajos ha sido del interés del equipo inglés en más de una ocasión, por lo cual no sería novedad que los rumores vuelvan a apuntar su relación con los ‘Red Devils’. Por su parte, el Barça siempre lo consideró como fundamental desde que arribó al Camp Nou en 2019 procedente del Ajax. Sin embargo, la intención de los de Manchester está en reforzar el medio y no hay nadie más apto para hacerlo que el mismo de Jong, quien ha sido despojado en más de una ocasión por las lesiones, lo cual sería un riesgo para con un próximo fichaje.

Las prioridades del Barcelona pasan ahora por convencer a Williams de usar la azulgrana, de ceder a Vitor Roque y llegar a un acuerdo con Joao Cancelo para su vuelta a la ciudad condal. Manchester United, por su parte, según ‘Manchester World’, el equipo de los ‘Diablos Rojos’ no ofreció un contrato y menos hubo contactos con los agentes de Frenkie, pero sí hay un interés que se volvió a activar para sumar a un medio más en el once de Erik Ten Hag.

Understand #mufc have enquired about Frenkie de Jong's availability (yes, this again!).



Nothing concrete or advanced, more of a fact-finding mission to see if a deal is possible. United on the lookout for midfield reinforcements this summer.https://t.co/aoiOYBtmRJ