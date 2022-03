No le pierdan la pista: a sus 20 años ya lo quieren tres selecciones

No hay que tener vista de lince para caer sucumbido ante la destreza de Michael Olise. Nacido en el 2001, llegó al Crystal Palace del Reading al comienzo de esta temporada por 9,5 millones de euros y desde entonces no ha parado de levantar dolores de cabeza entre muchos de los grandes clubes europeos, no hay nadie que no lo quiera.

Este centrocampista zurdo de 20 años se ha convertido en una pieza clave en la medular del cuadro de Patrick Vieira, con el que tiene contrato hasta 2026, por lo que, en el caso de que se produjese su venta, el conjunto británico ingresaría una fuerte inyección económica por su traspaso. Paso a paso, habrá que esperar al mercado de fichajes y a que concluya la temporada, aunque por el momento no hay que olvidar que el joven acumula 25 partidos jugados, cuatro goles y seis asistencias.

Interesados en el centrocampista

Según reveló 'Daily Mail', el Arsenal, el Chelsea, Bayer Munich y el Lille están detrás de Michael Olise. Pero la disputa por hacerse con su juego no solo se está produciendo entre los clubes.

A pesar de que nació en Londres, tiene hasta cuatro selecciones internacionales interesadas en vestirlo con la correspondiente camiseta nacional. Según detalla el medio británico, Gareth Southgate no ha parado de llamarlo para incorporarlo a sus filas, aunque las últimas apariciones del centrocampista con un equipo nacional han sido con Francia en la categoría Sub 18 (hace tres años).

En esta puja, no falta Nigeria, que lo incluyó en la lista de espera para dos partidos de clasificación para la Copa Africana de Naciones, aunque el seleccionador nigeriano no obtuvo la respuesta esperada de la joya del Crystal Palace.

La leyenda del Arsenal Patrick Vieira quiere retener al jugador y mantenerle alejado de sus admiraadores el mayor tiempo posible, y así lo ha declarado: «Todo lo que puedo decirles es que Michael es un jugador del Palace y lo amamos», ha explicado Vieira este viernes, a la vez que ha incidido en que «está feliz de estar con nosotros y disfrutar de su fútbol. Ojalá esté con nosotros por mucho tiempo».