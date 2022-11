Qatar castiga a Haaland: el verdadero líder noruego es Odegaard

La última jornada de la Premier League antes del parón provocado por el Mundial ha estado llena de sorpresas. El Manchester City volvió a caer en el Etihad Stadium, 1-2, ante el Brentford, en el minuto 97 con un gol de Ivan Toney (delantero inglés que fue convocado por Southgate en septiembre, pero que no irá finalmente a Qatar). Una dura derrota que tuvo su consecuencia más grave horas después cuando el Arsenal venció 0-2 al Wolverhampton, con dos goles de Martin Odegaard, que les colocan a 5 puntos de distancia de los citizens y que demuestran que el verdadero líder noruego de la Premier League es el centrocampista gunner y no Erling Haaland.

La distancia aún es salvable, aun quedan 24 jornadas por delante, bien lo sabe Pep Guardiola que, como si de un gurú se tratase, ya previó a lo largo de la semana que este traspié podía suceder: “es evidente, los jugadores tienen un ojo puesto en el Mundial, ¿qué pasa si te lesionas ante el Brentford por algo que no sabes si vas a ganar o no la Premier League pudiéndote perder el Mundial?, ¿cómo vas a jugar?, ¿qué haré yo?, tendré que estar alerta y decirle a los chicos estar alerta e ir a por ello, pero eso ya no sirve, hace un mes, vale, pero ahora el Mundial está a la vuelta de la esquina. Jugamos el sábado por la noche y el domingo vuelan. Estoy seguro de que eso va a estar en su cabeza, a mi me pasaría igual”, comentaba el técnico del Manchester City en rueda de prensa ante los medios ingleses.

Pep Guardiola tenía razón. Qatar ha castigado a Erling Haaland, Phil Foden, De Bruyne, etc. El Mundial, sin quererlo, estaba en la cabeza de todos ellos, menos en la del ex del Borussia Dortmund, ya que, Noruega no participa en el torneo. Era el único que iba al choque en todos los duelos, que se tiraba a rematar cualquier balón y que no dudaba en lanzarse en plancha si era necesario, pero no fue suficiente para conseguir remontar el partido.

Pero mientras los jugadores del Manchester City tenían el Mundial en la cabeza, en los futbolistas del Arsenal no parecía ser así. Martinelli, Gabriel Jesús, Saka, Xhaka (que se retiró lesionado), Ben White o Saliba demostraron que este este año es su año. Cada partido es una final, y aunque los delanteros no estuvieron a su mejor nivel, Martin Odegaard no defraudó. Dos goles más, seis en total, para poner al Arsenal a cinco de distancia del conjunto de Pep Guardiola.

El verdadero líder de la Premier League es el Arsenal de Mikel Arteta, no el Manchester City de Pep Guardiola. El verdadero líder noruego en la liga inglesa es Odegaard y no Erling Haaland.