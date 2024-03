Ratcliffe provoca un cisma: se cargará a Ten Hag, que no lo sabe, y enfrentará a Zidane y Mourinho

Que el Manchester United persigue un cambio de cara profundo en el próximo mercado desde la llegada al accionariado del club de Jim Ratcliffe no es un secreto, sí lo es el informe que apunta a que ese cambio para él pasa por erradicar al entrenador, un Erik ten Hag que ha tenido inversión y tiempo pero no ha conseguido cambiar la cara al equipo. Pero no solo eso, dos nombres ilustres, como son Zinedine Zidane y José Mourinho también saltan a la palestra.

Dos estilos similares; dos talantes antagónicos

Si bien puede decirse que el estilo de Zinedine Zidane es similar al de José Mourinho, si no en su elemento pragmático, sí en el conceptual, lo cierto es que no es ni parecido fichar a uno u otro entrenador, básicamente porque son figuras en el vestuario y talantes muy diferentes, como se pudo ver sin ir más lejos en el Real Madrid. Y citamos a sendos entrenadores porque los dos interesan a Ratcliffe.

Pero el problema es que le interesa mucho más al magnate de INEOS fichar al francés que al luso, precisamente por eso, por cómo son. Y eso, a su vez, choca con la realidad: al parecer, según cuenta The I, Zizou no estaría interesado en firmar por ningún equipo de la Premier League en general y por los red devils en particular. Paradójicamente, The Special One es todo lo contrario: ansía por encima de todo dirigir al United.

De modo que, pese a los deseos de Ratcliffe, parece que si se carga a Ten Hag, solo Mourinho será accesible, y eso genera dudas. Por un lado, sí interesa, porque es un entrenador que conoce la liga, el club y tiene, como dice el luso, “cuentas pendientes” con los red devils, pero por otro sabe Ratcliffe que Mourinho es un carácter incendiario, capaz de sofocar en un inicio las llamas dejando ascuas encendidas para un incendio posterior. Es decir, el United necesita resultados y Mourinho puede dárselos, pero también continuidad y eso en el luso casi nunca es posible.