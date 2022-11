Ten Hag, Klopp y Arteta pelean por el compañero de De Jong y Depay

Históricamente la Eredivisie ha sido una cantera maravillosa para la Premier League, de ahí han salido algunos jugadores legendarios de la liga inglesa como Ruud Van Nistelrooy, Dirk Kuyt o Dennis Bergkamp, precisamente exjugadores del United, Liverpool y Arsenal, tres equipos que siguen la pista muy de cerca del compañero de Frenkie de Jong y Memphis Depay en los Países Bajos y en este Mundial e Qatar.

Lo primero que han consultado Erik ten Hag, Jürgen Klopp y Mikel Arteta ( al que también interesa Nico Williams), además de informes y vídeos, son los números del jugador en cuestión, que son excelentes; después, cada uno de ellos querían una prueba de fuego que les diera la seguridad de que están fichado el crack que parece ser, y en la Copa del Mundo están refrendando su interés, siendo este jugador el líder de la ‘naranja mecánica’ que ya esta en octavos de final y será un hueso duro de roer.

Evidentemente estamos hablando de Cody Gakpo, jugador del PSV Eindhoven, precisamente que dirige el propio Van Nistelrooy, exjugador del United y el Real Madrid, entre otros equipos. El delantero neerlandés ya estaba en la agenda de los tres gigantes ingleses antes de la cita de citas de Qatar, pero su paso al frente en su combinado nacional ante la falta de referentes decisivos en el equipo europeo ha terminado por convencer a las tres partes.

Todos los equipos nombrados, incluido el United, están en procesos de reconstrucción de su franja de ataque y así como al Arsenal le está saliendo la temporada perfecta, siendo líder de la Premier League y avanzando en la Europa League, todos miran con temor la cita mundialista, ya que puede revertir buenas dinámicas con mucha facilidad. También modificar las malas. Pues bien, Gakpo es la solución para que la franja de ataque de los red devils, los reds o los gunners no solo no pierda fuelle, sino que se convierta en temible. Ha nacido una estrella y, como no, la quieren en Inglaterra tres de los conjuntos más poderosos y con aspiraciones más ambiciosas de la Premier League. Quién se lo lleve, es la respuesta del millón, pero el interés es manifiesto desde Old Trafford, Anfield y el Emirates.