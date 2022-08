Ten Hag sigue de compras en Madrid: primero Casemiro y ahora el belga

El Manchester United lleva tiempo inmerso en una crisis de la que José Mourinho, Solskjaer, Rangnick y ahora Ten Hag, no lo han conseguido sacar. Desde que Sir Alex Ferguson decidiese retirarse en 2013, Los Diablos Rojos han ido cuesta abajo. 8 han sido los técnicos que el equipo inglés ha tenido desde entonces (David Moyes, Giggs, Van Gaal, Carrick y los anteriormente citados), siendo el noruego el que más tiempo ha permanecido en el cargo (desde 2018 a 2021) y ninguno de ellos ha conseguido sacar al tres veces campeón de Europa de este mal momento.

9 años a la deriva a los que el club esperaba poner punto y final este año con el fichaje de Erik Ten Hag, pero el comienzo no ha sido nada alentador, es más, ha generado aún más dudas de las que había al finalizar la temporada. Ha perdido los dos partidos disputados hasta la fecha en la Premier League ante el Brighton & Albion y el Brentford, este último de manera estrepitosa por 4-0, es colista, y el lunes se enfrenta al Liverpool, donde una nueva derrota dejaría al equipo en una situación aún más complicada de lo que lo es ya, pero el club ya se ha puesto manos a la obra para acabar con esta crisis y lo quiere hacer en forma de fichajes.

Carlos Henrique Casemiro ha sido elegido por el Manchester United como el hombre ideal para sacar a Los Diablos Rojos de esta crisis. El conjunto inglés ha conseguido convencer al brasileño, y el futbolista del Real Madrid ha sido traspasado por 85 millones de euros (72 fijos más 13 en variables) al equipo de Ten Hag. Pero los refuerzos que pretenden Los Diablos Rojos para sacar al club de la crisis no acaban ahí, quieren reforzar aún más su plantilla y quieren seguir pescando en Madrid.

Según informa The Telegraph, después de Casemiro, El Manchester United habría centrado todos sus esfuerzos por hacerse con el extremo belga, Yannick Carrasco. El medio inglés apunta que Los Diablos Rojos estarían dispuestos a hacer una oferta al Atlético de Madrid cercana a los 30 millones de euros, el cuál no tiene claro si continuar o no a las órdenes de Dieglo Pablo Simeone esta temporada. Tras reforzar la defensa y el centro del campo, ahora los ‘red devils’ se están centrando en el ataque, y parece que el elegido es Yannick Carrasco.