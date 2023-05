Todd Boehly no olvida al Barça: ataque sorpresa por la estrella llamada a ser el nuevo Luís Suárez

La falta de gol se ha convertido en el mayor de los problemas para el Chelsea. El conjunto de Stamford Bridge está viviendo una de las peores temporadas de su historia, donde marcha en la 12ª posición en la Premier League y fueron eliminados sin problemas por el Real Madrid en los cuartos de final de la Champions League. Los de Lampard están acusando una falta de gol que les cuesta la mayoría de los partidos, donde generan peligro, pero no tienen capacidad alguna de marcar. Es por ello por lo que según cuenta Football Insider los blues se han fijado en Lautaro Martínez para ser su ariete.

Según el citado medio, Mauricio Pochettino, que salvo sorpresa será el próximo entrenador del Chelsea, ya ha pedido la incorporación del goleador argentino del Inter de cara a la próxima temporada, ya que como hemos contado, la falta de gol es el principal problema del equipo londinense.

Lautaro ha sido uno de los delanteros más cotizados del mundo en los últimos años. Sus 23 goles y 9 asistencias en la presente temporada hacen del argentino uno de los mejores del mundo en su posición y la incorporación ideal para un Chelsea muy necesitado de gol.

Sin embargo, el fichaje de Lautaro no será una tarea sencilla, el argentino es uno de los mejores jugadores del Inter y no saldrá por menos de 70 millones de euros. Además, su contrato no finaliza hasta 2026 y los italianos no tiene razones para rebajar sus pretensiones.

Por otro lado, según el citado medio, el conjunto neroazzurri está buscando vender jugadores para recuperar su economía, la cual requiere de ventas importantes. Es por ello que el Chelsea, en caso de ofrecer una buena suma económica, se podría hacer sin problema con Lautaro.

Así pues, Todd Boehly ya tiene claro cuál será su próximo objetivo de cara al mercado de verano. Un viejo conocido del Barça que estaba llamado a ser el relevo natural de Luis Suárez, Lautaro Martínez.