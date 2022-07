De deseado de Zidane a carga para Cristiano: Tchouameni le sentencia

Si hay un caso de jugador cuya carrera haya ido notablemente de más a menos en estos últimos tiempos, ése es el de Paul Pogba. Su traspaso al Manchester United, club en el que se formó el francés, auguraba grandes cosas dado el sensacional momento de forma en el que se encontraba, previo a ganar el Mundial con Francia. Sin embargo, tras este logro su nivel empezó a decaer frustrándose su fichaje por el Real Madrid de Zidane y no encontrando química con Cristiano Ronaldo desde la llegada del portugués a Old Trafford.



Una cantidad de sucesos que unidos a su pérdida de protagonismo en la selección francesa en detrimento del joven Tchocuameni, reciente refuerzo del Real Madrid procedente del Mónaco, han ocasionado la vuelta del galo al club que lo hizo grande, la Juventus. Pogba aterrizó en Turín para pasar el reconocimiento médico y firmar un contrato de tres temporadas con opción a una cuarta a razón de 8 millones más 2 posibles de bonificación por temporada.



La ‘Vecchia Signora’ cumple así su sueño de ver de nuevo a Pogba en sus filas. Será la segunda etapa del mediocentro francés en un club donde logró nada menos que nueve títulos (4 ligas, 3 Supercopas y 2 copas de Italia) que le sirvieron para consolidarse como uno de los grandes jugadores del momento. A su llegada a tierras italianas, la Juventus publicó un vídeo donde el ex ‘red devil’ dejó sus primeras palabras tras su vuelta: “de regreso y muy, muy feliz e impaciente por vestir de nuevo la camiseta de la Juventus”, afirmó.



La situación de Pogba en el Manchester United venía de no ser la deseada esta temporada. La llegada de Ralf Rangnick provocó la suplencia del jugador y eso, unido a que el club finalmente no logró su objetivo de clasificarse para la Champions, acabaron por confirmar la no renovación del francés por los diablos rojos. Una situación que ahora espera olvidar en la Juventus que, por su parte, está cuajando un gran equipo con una mezcla entre experimentados jugadores y jóvenes talentos en su deseo de luchar por ganar títulos.