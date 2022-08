Simeone ya espera a Keylor Navas: todo a punto, depende de Al-Khelaïfi

Va a haber futbolistas que apuren el mercado de verano hasta el último momento para moverse y conocer así dónde van a poder jugar esta temporada. Ya en la cuenta atrás para que a finales del mes de agosto se cierre esta ventana de traspasos, uno de los que siguen pendiente de esclarecer su futuro es Keylor Navas. El costarricense todavía aguarda su salida del París Saint Germain y su nuevo equipo será casi con total seguridad el Nápoles pero aún faltan por cerrar muchos detalles de la operación en la que además entran en juego otros futbolistas.

El conjunto italiano ha anunciado recientemente la incorporación de Giovanni Simeone, uno de los hijos del Cholo, en calidad de cedido procedente desde el Hellas Verona. El delantero llega para aportar goles al conjunto napolitano y va a ser el primer argentino que vista la camiseta azul desde que el estadio se llama Diego Armando Maradona, por lo que va a ser una responsabilidad añadida para el atacante.

Simeone espera, por lo tanto, la llegada a su vestuario de Keylor Navas. Sin embargo, tal y como apunta el periodista especializado Matteo Moretto para que esto se produzca todavía se tienen que desbloquear otras situaciones ajenas al tico. El Paris Saint Germain y el Nápoles siguen conversando diariamente para tratar de resolver el traspaso de Fabián Ruiz a la escuadra francesa y, una vez que esto se solvente, el Nápoles pasará a tener más liquidez y disponibilidad para poder afrontar la incorporación de Keylor.

El ex guardameta del Real Madrid tiene claro que su futuro no puede pasar por el París Saint Germain y más especialmente si quiere llegar en un buen estado de forma al Mundial de Qatar 2022 con Costa Rica. El arquero se ha convertido en el claro suplente de Ginaluigi Donnarumma y desde que arrancó la temporada oficialmente todos y cada uno de los partidos los ha visto desde el banquillo y no ha estado ni un solo minuto sobre el terreno de juego. Es por eso que a Keylor le urge salir y en el Nápoles le esperan con los brazos abiertos.