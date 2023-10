Vale 150M, pero Ten Hag y Pochettino romperán el mercado: el otro Harry Kane no irá con Benzema

Real Madrid, Paris Saint-Germain, Arabia Saudí, son muchos los destinos que en los últimos tiempos han llamado a la puerta del mejor nueve puro de la pasada campaña en la Serie A, un Victor Osimhen al que esta temporada las cosas le están yendo bastante peor, tanto en rendimiento como en sus relaciones con su club, y de ahí se deriva que el futbolista tiene grandes opciones de firmar por dos de los equipos más poderosos y a la vez desastrosos de la Premier League.

Proyectos sin rumbo

Porque ni Chelsea ni Manchester United van a perder la categoría, pero si tenemos que mirar los resultados, ambos clubs son en los últimos tiempos el claro ejemplo del dinero malgastado. Aunque no aprenden. Y no lo hacen si nos atenemos a la información del periodista Ben Jacobs, quien asegura que los dos clubs están en la senda de lanzarse a por el delantero africano del Nápoles, por un motivo muy claro: Ten Hag y Pochettino necesitan un jugador determinante, a lo Harry Kane, y saben que pueden lograrlo.

Malestar y líos

El señalado informador asegura que los líos que tuvo Osimhen con su club -ya saben, las publicaciones del club desmintiendo al jugador y mofándose de él- no solo no han terminado, sino que siguen latentes y se añaden a los que el punta está teniendo con su nuevo entrenador, un Rudi García llegado tras la salida de Luciano Spalletti y con el que choca fuertemente el goleador.

Millonada

Y eso nos lleva a revelar de manos de Jacobs que el jugador no solo está abierto a salir de Nápoles, sino que quiere marcharse en próximas ventanas de transferencias del Diego Armando Maradona, cuanto más cercanas, mejor. En este sentido, One Football avisa que su salida del equipo italiano podría producirse incluso en enero y que serían blues y red devils los posibles destinos, de los que se descarta al Madrid. Veremos, porque su precio sigue siendo el mismo: 150 millones. Lo que está claro es que Osimhen no irá a Arabia y competirá con Benzema, ya que espera triunfar en Europa.