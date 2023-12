Fichaje exprés y Cataluña es una fiesta: Florentino iba a romper la hucha por él y se la jugaron

Quizá puedan llegar hasta el final, posiblemente no lo hagan, pero lo cierto es que el Girona, Míchel y sus jugadores se han ganado el beneficio de la duda desde que ganaron y goleador al Barcelona, uno de los tres candidatos al título (ahora cuatro), en su propio estadio. Por eso son líderes y quizá por eso consiguen que no pocos jugadores en apuros miren la posibilidad de jugar en el equipo catalán como algo atractivo de cara al mercado invernal.

Si venimos informando de la limpia que quiere llevar a cabo el Manchester United y su entrenador, Erik ten Hag, en el gigante de la Premier League, no serán pocos los equipos que aparezcan como posibles destinos de los cinco señalados. Pues bien, uno de ellos, Donny van de Beek apunta a posible refuerzo invernal del Girona, tal y como informa en sus redes sociales el informador Fabrizio Romano.

🚨🔴 EXCLUSIVE: Eintracht Frankfurt lead the race to sign Donny van de Beek on loan from Manchester United. Talks are advancing.



Understand Girona also asked for Donny on loan but offering different conditions at this stage.



Time for decision soon — Donny will leave United. pic.twitter.com/iwipngLaD3