Joan Laporta avisa a Xavi con su próxima decisión: dilema con el ‘11’

El FC Barcelona continúa dando sus primeros pasos desde la llegada de Xavi Hernández al Camp Nou, consiguiendo sumar una victoria y un empate en sus dos primeros partidos al mando del cuadro azulgrana, destacando principalmente el factor de dejar la portería a cero en ambos encuentros; solventando uno de los grandes problemas que venían sufriendo los culés durante los últimos tiempos. En tan solo unas semanas al mando, Joan Laporta la ha pasado un nuevo dilema al técnico catalán, que podría verse obligado a decidir sobre el futuro de Yusuf Demir antes de lo esperado. El futbolista austriaco de 18 años fue titular ante el Benfica, lo que significa que entra en los planes del nuevo entrenador, que deberá dictaminar si sus deseos pasan por ejercer su opción de compra para quedárselo en propiedad la temporada que viene.

Durante el pasado verano, la dirección deportiva del conjunto azulgrana apostó por el joven futbolista austriaco, acordando su cesión con el Rapid de Viena y añadiendo una opción de compra de 10 millones de euros. En primera instancia, Yusuf Demir iba a formar parte del Barça B, a pesar de que tras una buena pretemporada, Ronald Koeman tomó la decisión de darle la oportunidad de contar con ficha del primer equipo, portando el dorsal ‘11’ en su camiseta. Hasta el momento, ha disputado 8 encuentros con el FC Barcelona, lo que podría suponer de forma inesperada un problema para los culés, dado que existiría una clausula en su cesión que obligaría al conjunto azulgrana a ejercer la opción de compra si el jugador juega más de 45 minutos en 20 o más ocasiones según informa el diario Sport.

Con el regreso de Ousmane Dembélé y Ansu Fati de sus respectivas lesiones durante las próximas semanas, el joven atacante austriaco tiene pocas posibilidades de asentarse en el once de Xavi Hernández, más si cabe teniendo en cuenta que el técnico catalán ha demostrado que prefiere a otros canteranos para ocupar dicho puesto. El entrenador deberá tomar una decisión sobre el futuro de Yusuf Demir durante los próximos meses, siendo consciente de la situación económica que atraviesa el club y si realmente está dispuesto a apostar por él en su nuevo proyecto.

Joan Laporta por su parte no parece demasiado convencido con el futuro que pueda tener el austriaco en Can Barça, aunque la decisión será tomada desde el banquillo. Hasta el momento, las lesiones le pueden valer para contar con otra gran oportunidad a Yusuf Demir para demostrar que puede brillar en este Barça, con un Xavi que no parece del todo convencido respecto a su potencial tras sus primeras semanas al mando del cuadro azulgrana. En las oficinas del Camp Nou son conocedores de todas las condiciones que hay sobre la mesa, a la espera de que se termine de aclarar el dilema existente con el dorsal ’11’ de la primera plantilla.