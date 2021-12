Samuel Umtiti en el disparadero de Laporta: primera propuesta vetada

El FC Barcelona está estudiando todas las opciones con las que cuenta para abordar el futuro de Samuel Umtiti, apuntando a ofrecerle al defensor francés una rescisión de su contrato durante las próximas semanas. El club azulgrana está sufriendo en el ámbito económico la importante ficha del central, ante su nula aportación deportiva, por lo que desde la directiva buscarán convencer al jugador para llegar a un acuerdo y sellar el punto final de su etapa en el Camp Nou. La llegada de Xavi Hernández no ha cambiado su situación, no ha contado con un solo minuto en lo que va de temporada, y no parece que vaya a lograr hacerse con un sitio para los planes del técnico catalán para el futuro.

Dada la situación actual, la directiva azulgrana entiende que la mejor solución posible es llegar a un acuerdo para sellar su salida de forma pactada, después de que se negociase una rebaja salarial con Samuel Umtiti en la que tampoco llegaron a un acuerdo. El central francés tiene contrato hasta 2023, lo que continúa suponiendo un gran problema para la economía culé de cara al futuro. Desde el palco del Camp Nou siguen tratando de hacer entender al futbolista galo que es necesario llegar a un acuerdo al tener solo 28 años, por lo que encontraría en otro equipo un escenario idóneo para intentar recuperar su mejor versión y tratar dar nuevamente un último empujón a su carrera.

Ante la ausencia de ofertas para poder negociar su venta o cesión en enero, durante las próximas semanas habrá diversas reuniones con el futbolista francés y su agente para tratar de acordar unas condiciones óptimas para todas las partes, aunque el gran problema que sigue vigente para el FC Barcelona es que el propio Samuel Umtiti no parece dispuesto a renunciar a su ficha; lo que obligaría a los de Joan Laporta a rescindir de forma unilateral su contrato como futbolista del conjunto azulgrana y pagarle las dos temporadas que le restan.

Xavi habría dado luz verde al adiós de Samuel Umtiti, dejando claro a la directiva que no cuenta con el defensor francés ni quiere darle ninguna oportunidad durante las próximas semanas. Una vez se confirme la rescisión del contrato del futbolista galo por parte del FC Barcelona, el defensor se verá obligado a buscar equipo para tratar de relanzar su carrera, con la segunda mitad de la temporada siendo su primera gran oportunidad para tratar de demostrar a todo el mundo que puede volver a brillar como hizo durante sus primeros años en el Camp Nou donde fue clave para el cuadro catalán.