Xavi Hernández dicta sentencia con Luuk De Jong: aliado inesperado

El nuevo proyecto del FC Barcelona continúa buscando fichajes con vistas a la segunda mitad de la temporada, y con una dirección deportiva entregada para poder brindarle a Xavi las mejores armas posibles con los medios con los que cuentan en estos momentos en la Ciudad Condal. El de Terrassa ha comenzado también a buscar acelerar la operación salida, con Luuk De Jong como uno de sus primeros descartes. El delantero holandés fue la gran sorpresa del último día de mercado para los culés a petición de Ronald Koeman, aunque su rendimiento en esta primera mitad de temporada le ha colocado en la rampa de salida, como el propio Xavi le habría comunicado a Joan Laporta tras sus primeras semanas al mando de la plantilla azulgrana.

A pesar de las lesiones de Ansu Fati y Ousmane Dembélé, de la baja indefinida del Kun Agüero y la preocupante falta de puntería de Memphis Depay; Xavi no le ha dado ni un solo minuto a Luuk De Jong en sus dos primeros encuentros al frente del FC Barcelona, siendo consciente que el atacante neerlandés no encaja en su esquema de juego por lo que continúa insistiendo a la directiva en buscarle una salida para el mes de enero. El Ajax de Ámsterdam puede convertirse en un aliado inesperado para los culés, al haberse interesado durante los últimos días en hacerse con el delantero según aseguran varios medios. El Sevilla aceptaría su vuelta a Holanda siempre y cuando se hagan cargo de su parte de la ficha del atacante, 2 millones de euros, cantidad que está buscando ahorrarse el Barça.

La decisión de Ronald Koeman durante el pasado verano continúa pesando en Can Barça, dado que el técnico holandés prefirió apostar por su compatriota, al que ya conocía de su etapa como seleccionador, por delante de otros nombres que la directiva puso sobre la mesa como Edinson Cavani o Radamel Falcao. El delantero suma tan solo un gol hasta el momento con la elástica blaugrana, y apunta a no volver a contar con minutos en el Camp Nou de la mano de Xavi Hernández, a pesar de que el técnico catalán ha confirmado públicamente que cuenta con todos sus futbolistas, al menos hasta el próximo mes de enero.

Luuk De Jong debutó ante el Bayern Múnich de la mano de Ronald Koeman comenzando a dejar entrever que no contaba con el nivel requerido para triunfar en el FC Barcelona, habiendo desaparecido desde la destitución de su compatriota por completo de los planes del cuadro culé. El delantero no juega desde la derrota del conjunto azulgrana en Vallecas ante el Rayo Vallecano, encuentro en el que disputó los últimos seis minutos del choque. Desde entonces, se ha quedado en el banquillo ante Alavés, Dinamo de Kiev, Celta, Espanyol y Benfica; siendo el primer descarte claro de la era Xavi en Can Barça.