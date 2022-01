Bin Salmán revoluciona nuevamente la Premier: toque contra Pogba

El Newcastle United continúa poniendo patas arriba el mercado invernal de fichajes, con varios de los nombres más importantes en su agenda para reforzar al nuevo proyecto multimillonario de Europa. Tras las incorporaciones de Kieran Trippier y Chris Wood, los de Eddie Howe han puesto nuevamente su punto de mira en otro futbolista de la Premier League como es Donny Van de Beek, el cual contaría con las puertas abiertas del Manchester United para abandonar el club durante este mes de enero. Hasta el momento, Ralf Rangnick no ha dejado clara la situación del centrocampista holandés, que podría terminar saliendo cedido rumbo a St James’ Park para contar con los minutos que tanto desea y que todo apunta que no dispondrá si termina quedándose en Old Trafford. Una operación que podría tener también consecuencias sobre Paul Pogba, acelerando su salida al continuar sin renovar.

Según asegura el diario inglés Daily Telegraph, el futbolista neerlandés se ha convertido en la siguiente gran prioridad del Newcastle, que estaría dispuesto a incluir una opción de compra para final de temporada en la cesión. El equipo liderado por Bin Salmán aceptaría pagar su traspaso siempre y cuando aseguren la permanencia en la Premier League; dejando de lado así otras opciones que estaban barajando para reforzar su centro del campo como podría ser Aaron Ramsey. Los de Eddie Howe buscan un volante con llegada para mejorar su segunda línea, perfil en el que encaja a la perfección el holandés del United.

El propio futbolista ha dejado claro en más de una ocasión que quiere salir del Manchester United, primero a las órdenes de Solskjaer con el que no dispuso de apenas oportunidades y ahora con Rangnick su situación continúa siendo bastante similar. El holandés no está entre los indiscutibles, por lo que buscaría salir para volver a ser titular, y poder así luchar por entrar en la lista de Holanda de cara al próximo Mundial de Catar de 2022; que es a todas luces el gran objetivo que busca alcanzar el centrocampista.

El Manchester United no se ha pronunciado hasta el momento respecto a la posible salida de Donny Van de Beek durante este mercado invernal, aunque la oferta del Newcastle United se trata de una gran oportunidad para los red devils de recuperar gran parte del dinero que invirtieron en su fichaje procedente del Ajax -arrebatándoselo en su momento al Real Madrid-, teniendo en cuenta que no ha logrado hacerse con un sitio en Old Trafford y apunta a terminar abandonando el club tarde o temprano. Los de Bin Salmán por su parte continúan poniendo todo de su lado para continuar reforzando su equipo para esta segunda mitad de curso, con el holandés como próximo gran objetivo en este mes de enero.