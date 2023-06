Portazo colosal de Florentino a Casemiro, ni por 80M, y el United reacciona con el deseo del Barça

Que el Manchester United, por orden de su entrenador, Erik ten Hag, quiere un mediocentro es un hecho incontestable. Y este debe complementarse con Casemiro, también con Bruno Fernandes. En este sentido, el elegido por el club hubiera sido el futbolista del Real Madrid, Aurélian Tchouameni, sin embargo, el club blanco se adelantó la pasada campaña y en esta, pese al papel cada vez menos relevante que por ahora cumple el ex del Mónaco en el Bernabéu, el Madrid no suelta prenda, de modo que en Old Trafford se lanzan en este mercado a por el deseo del Barça.

Jugador que puede hacer de cinco y de seis

Talento, internacional en una de las mejores selecciones del mundo, como es Francia, capacidad para cumplir de organizador y recuperador o como constructor, la opción de Adrien Rabiot es más que interesante para un United que, a falta del doble pivote que podría formar con el futbolista galo del Madrid y Casemiro, se lanza a por un jugador de clase mundial y que es agente libre; luego económicamente es una operación muy interesante.

Tanto es así que para uno de los equipos grandes de Europa que peor lo está pasando en lo financiero, como es el Barça, que acaba de hacerse con Ilkay Gundogan, precisamente porque acababa contrato, era una de sus opciones de cara a esta ventana de transferencias. Sin embargo, el United hace tiempo que llamó a la puerta del futbolista de la Juve y su operación ya tiene muchos pasos avanzados.

Es más, el medio de comunicación británico The Athletic asegura que las operaciones se han reanudado con fuerza, pudiendo haber avances definitivos a lo largo de esta semana entre el jugador galo y el gigante de la Premier League. De ser así, una de las mejores opciones en el mercado en la parcela de organizador se iría al Teatro de los sueños, y Ten Hag y Casemiro ya tendrían al escudero perfecto para el internacional y capitán con Brasil, cerrando ya de paso esta posibilidad al Barcelona.