H. Kane

Fecha de nacimiento: 28/07/1993

País de nacimiento: England

Demarcación: Delantero

Edad: 28

Peso: 86 kg

Altura: 188 cm

Si hay un delantero europeo de referencia que huela el gol con tanta facilidad ese es Harry Kane. El ariete inglés (Londres, 28 julio 1993) ha sido reconocido,progresivamente, como todo un goleador nato. Sus casi 1,90 le permiten ser un cabeceador mortífero, por lo que se convierte en seria amenaza en el juego aéreo. Y su técnica a la hora de ejecutar los lanzamientos, siempre buscando el mejor recurso, lo hacen una amenaza constante al rival. Sin duda un ariete que crea peligro constante a la antigua usanza.

Algo que destaca en Harry Kane es que este jugador nunca ha salido de Inglaterra. Incluso en sus comienzos nunca se alejó del país inglés, y eso que sus inicios estuvieron marcado por cesiones y mala suerte. Estuvo en las categorías inferiores del Arsenal cuando solamente tenía 8 años e incluso realizó pruebas con el Watford, pero finalmente fue el Tottenham quien lo incorporó a su Academia.

Pese a ser fichado por los Spur, los 4 primeros años de Harry Kane en la entidad inglesa fueron muy intermitentes. Pasó media temporada del 2011 cedido en el Leyton Orient F.C. jugando en la League One y tras disputar unos pocos partidos la siguiente campaña, fue cedido nuevamente al Millwall F.C. Situación parecida vivió un año más tarde, esta vez en el Norwich City y luego la historia se repitió en el Leicester City, pasando encima por una grave lesión.

Sin embargo, no todo lo malo duró eternamente. La temporada 2013-2014 fue la primera en la que Harry Kane completó en la entidad, pese a no tener demasiado protagonismo. No fue hasta la temporada siguiente, la 2014-2015, cuando definitivamente explotó como goleador, gracias en gran parte por la confianza que depositó en él el nuevo entrenador, Mauricio Pochettino.

Desde entonces no solamente se convirtió en el delantero centro referencia del club, sino que, además, nunca volvió a bajar en temporadas sucesivas de la media de gol cada dos partidos. Premio al jugador joven del año, goles que valen la clasificación para la Champions, máximo goleador de la Premier y un montante considerable de tantos llevaron a Harry Kane a la palestra de los focos mediáticos.

No fue de extrañar que una joya así en la delantera también haya debutado con la selección inglesa. Y no solo en las categorías inferiores, sino con la absoluta dejando, en efecto, una interesante suma de goles, como bien lo prueban los 6 goles en 6 partidos que consiguió en el Mundial de Rusia 2018.