D. da Silva Costa

Fecha de nacimiento: 07/10/1988

País de nacimiento: Brazil

Demarcación: Delantero

Edad: 33

Peso: 86 kg

Altura: 188 cm

Diego Costa es un futbolista brasileño que, sin embargo, posee la nacionalidad española, llegando a debutar con La Roja. Se trata de un delantero con una profunda y fuerte personalidad, aguerrido, con un gran talento ofensivo. Un ariete que ve puerta con gran facilidad y que posee un extraordinario juego aéreo, influyendo en el juego de manera determinante para su equipo.

No obstante, el hispano brasileño no siempre ha tenido tantas oportunidades para demostrar su valía. En su país no pudo gozar de la oportunidad que le hubiera gustado tener, y llegó al continente europeo a probar fortuna.

Diego Costa empezó en Portugal con el Sporting de Braga, posteriormente en España en un primer paso por el Atlético de Madrid, volvió a Portugal con el Penafiel y retorno a nuestro país con Celta y Albacete. Solo en éste último equipo pudo tener alguna oportunidad para destacar como titular.

Finalmente, en el 2009 llegó al Real Valladolid cuajando una gran temporada, aunque no pudo evitar el descenso del equipo de Pucela. El equipo colchonero recuperó al jugador tras una cláusula reservada en su contrato de cedido con opción a compra.

Así, Diego Costa volvió al Atlético de Madrid pero sin un papel destacado, puesto que la delantera rojiblanca estaba copada principal mente por Forlán y Agüero. Salió de nuevo cedido en el 2012 al Rayo y pese a su grave lesión permitió a los rayistas mantener la categoría.

Cuando por fin el hispano brasileño logra la estabilidad en el Atleti es en su tercer regreso. Dejó grandes goles y actuaciones, que le brindaron al club títulos europeos y nacionales, además de lograr su debut con la selección española.

Sin embargo, volvió a emigrar, esta vez con destino Londres en el Chelsea. Diego Costa fichó por 38 millones de euros y, pese a unos extraordinarios registros (de las épocas anotadoras más brillantes que tuvo), no consiguió cuajar en Inglaterra por su carácter y su ausencia de titularidad.

Por ello, y en lo que sería ya su cuarto retorno, en 2017 el jugador vuelve a vestir la elástica del Atleti con una cláusula en su contrato de 200 millones de euros.